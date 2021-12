Ciak Roncato si espande: apertura a Bologna e Bolzano Vicentino

Ciak Roncato, l’azienda di valigeria dal 1956 giunta alla terza generazione con alla guida le sorelle Roncato, continua la sua strategia di espansione nel retail. Dopo Treviso, Piacenza, Reggio Emilia e Brescia arriva a Bologna con un nuovo punto vendita monomarca. Situato nella centralissima via D’Azeglio, una delle vie più importanti e prestigiose della città, al numero 26 proprio di fronte alla casa museo di Lucio Dalla, vanta di due grandi vetrine ben illuminate e una superficie di 70mq sviluppati su due piani.

Al piano terra trovano spazio le collezioni in pelle brandizzate Anima Libera, R designed by Fabiana Roncato e Baulificio Italiano. Al piano superiore una ricca offerta di articoli di valigeria a marchio Ciak Roncato e R Roncato. Tra le varie proposte presenti in boutique oltre ad accessori viaggio e business, piccola pelletteria e borse per il tempo libero, anche una linea di profumazioni d’ambiente, nati da una nuova collaborazione con la toscana Teatro Fragranze Uniche, ciascuno ispirato a diversi valori che contraddistinguono da sempre il gruppo Baulificio Italiano.

“Io e le mie sorelle siamo molto orgogliose di questa nuova apertura che, insieme al nuovo punto vendita di Bolzano Vicentino, porta il totale di negozi direzionali a sette dislocati tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre ad un nuovissimo show room a Milano. – commenta Federica Roncato direttore marketing e comunicazione Ciak Roncato – Per noi rappresenta davvero un nuovo inizio, una ripartenza, la voglia di non fermarci!”.

Il negozio di Bologna si aggiunge infatti ad un’altra importante apertura a Bolzano Vicentino prevista per i primi di dicembre, sempre parte del piano di sviluppo retail che l’azienda veneta sta portando avanti. Uno spazio ampio di 250mq sviluppato su un unico piano, con 5 spaziose vetrine luminose, per 40 anni storico punto di riferimento per la città per la vendita di pelletteria e articoli da viaggio e al quale Ciak Roncato vuole dare continuità.

“Continuiamo a progettare nuovi prodotti, abbiamo ambiziosi progetti e l’obiettivo di realizzarli entro il 2022. – continua Federica Roncato – Il prossimo step sarà sicuramente una nuovo store a Milano, oltre al nuovo showroom aperto di recente in centro in via Gonzaga 7, abbiamo sempre creduto che questa città rappresenti la via dello shopping per eccellenza e riteniamo oggi indispensabile la presenza di un nostro punto vendita in città”.