Finanza, morto Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum

Il Veneto piange Ennio Doris, morto nelle notte fra il 23 e il 24 novembre. Il fondatore di Banca Mediolanum aveva 81 anni. A Sono stati la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo a comunicare la notizia della scomparsa. «In questi giorni di lutto – dicono – desiderano mantenere uno stretto riserbo che chiediamo a tutti di voler rispettare».

«Ennio Doris ci ha lasciati in questa vita terrena. È scomparso un visionario, un innovatore, uno straordinario imprenditore, un altruista, un inguaribile ottimista. “C’è anche domani” era il suo motto. E per tutti noi di Banca Mediolanum Ennio Doris c’è ancora e ci sarà. Anche domani», così lo ricorda Banca Mediolanum sui social network ufficiali.

«Tutti i Family Banker, i dipendenti e i collaboratori di Banca Mediolanum – si legge in una nota – si stringono uniti e partecipi attorno alla famiglia Doris e, con enorme commozione, rendono omaggio a Ennio Doris, grande uomo e straordinario imprenditore», così una nota dei collaboratori del gruppo.

Sulla morte di Ennio Doris è intervenuto anche l’ex premier Silvio Berlusconi. «Ci ha lasciato Ennio Doris. Un grande uomo, un grande imprenditore, un grande patriota, un grande italiano. Un uomo generoso, altruista, sempre attento agli altri, sempre vicino a chi aveva bisogno. Ci mancherà molto, mi mancherà moltissimo. A Massimo, a Sara, a Lina la mia vicinanza e tutto il mio affetto».

Morte Ennio Doris, il dolore di Zaia

“Oggi è stato un gran brutto risveglio. Sono profondamente scosso dalla morte di Ennio Doris, per il quale ho sempre avuto stima e ammirazione. Se ne va un pezzo di storia, un’icona nazionale e non solo, un galantuomo che amava la sua terra e comunque ha sempre dimostrato di avere una visione unica. Del resto solo un grande poteva fare cose grandi come quelle realizzate da Doris”. Così il Presidente della Regione Veneto ricorda la figura dell’imprenditore Ennio Doris, scomparso nella notte.

“Di lui – prosegue Zaia – ho un ricordo di un uomo innamorato della vita e dell’ottimismo. Ricordo prima di tutto il suo sorriso e ricordo che fu sua la prima telefonata che ricevetti durante la pandemia, nella quale mi diede da subito la disponibilità a fare la più grande donazione perché potessimo curare e salvare vite umane. Oggi – conclude Zaia – lo salutiamo sgomenti. Rivolgo le mie condoglianze e la totale vicinanza della nostra comunità alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutti quanti gli hanno voluto bene”.

