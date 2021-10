Venezia, Lavazza vince l'InspiringPR Award 2021

Lavazza, con il progetto “The New Humanity 2021”, ha ricevuto quest’oggi l’InspiringPR Award 2021, il riconoscimento Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) alla miglior campagna o azione di relazioni pubbliche dell’anno.

La consegna del premio, giunto alla sua quarta edizione, si è svolta sabato 9 ottobre presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia nell’ambito della settima edizione di InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche organizzato da Ferpi Triveneto.

La campagna di Lavazza, realizzata sotto la direzione creativa di Armando Testa, è stata scelta “per aver provato a gettare un ponte tra le persone, avvicinandole attraverso il linguaggio universale dell’arte, in uno scenario complesso e mutevole in cui si rendono necessarie barriere e distanze tra gli individui, le comunità, le nazioni”. La volontà è stata quella di stimolare la riflessione intorno alla ricerca di una “Nuova Umanità” che metta in luce i valori fondanti della società, primi fra tutti solidarietà, inclusione, tolleranza e sostenibilità. Il progetto è stato declinato in un magazine e nel “Calendario Lavazza 2021”, raccontato dall’attore Pierfrancesco Favino, accompagnato dalla musica di Brunori Sas, uno dei cantautori più rappresentativi della scena musicale italiana.

La Giuria, composta dal Presidente del Comitato scientifico di InspiringPR Bruno Mastroianni, dal Presidente di Ferpi Rossella Sobrero, dal Delegato di Ferpi Triveneto Filippo Nani e dai componenti del gruppo di lavoro coordinati da Federica Zar, ha poi conferito una menzione speciale ad “Alphaton”, il primo hackathon organizzato da Alfasigma nell’ambito della ricerca farmaceutica.

L’InspiringPR Award delle delegazioni è andato alla delegazione Ferpi della Campania, con il progetto “Plastic Free” di Gori Spa, campagna con l’obiettivo di diffondere uno stile di vita sostenibile, promuovendo una rete relazionale interconnessa tra cittadini, amministrazioni ed azienda di pubblico servizio.

Durante la giornata, è stato consegnato anche Il premio “È il digitale, bellezza!”, promosso da FERPI Triveneto in memoria di Adriana Ripandelli, una delle prime persone in Italia ad aver profondamente creduto nella rivoluzione digitale e Chief Operating Officer di Mindshare: la vincitrice del premio per la migliore tesi di laurea sul tema della comunicazione digitale è stata Marcella Ciliberti Tedesco, laureata in Comunicazione con 110 e lode all’Università degli Studi di Padova, con la tesi su “L’impatto della pandemia di Covid-19 sull’industria alimentare: il ruolo della digitalizzazione”.

Il lavoro di tesi premiato si occupa della crescita delle imprese alimentari negli ultimi anni, evidenziando il ruolo fondamentale svolto dalla digitalizzazione in questo processo. Lo studio, nello specifico, si è proposto di valutare l’impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sull’industria alimentare, e di come questa abbia trovato nel digitale un punto di forza per reagire all’emergenza sanitaria.

Il premio – del valore di 2.000,00 euro e valorizzato da uno stage post-laurea offerto da Mindshare – è stato consegnato durante una breve cerimonia dalla famiglia di Adriana Ripandelli e da Roberto Binaghi, CEO di Mindshare, alla presenza della Presidente di Ferpi Rossella Sobrero e del Delegato Triveneto Filippo Nani.

Ancora una volta, il Festival si è confermato un evento unico nel panorama italiano delle relazioni pubbliche: un momento di incontro, confronto e lampi di ispirazione aperto non solo a chi lavora nei diversi ambiti della comunicazione e delle imprese, ma anche a chi, seppur non del settore, influenza sensibilmente la professione o che è in procinto di avvicinarsi ad essa.

Particolarmente apprezzata anche la novità di quest’anno: la versione online di InspiringPR 2021, che ha permesso agli utenti di assistere all’evento anche in live streaming.

Numerosi i personaggi che sono andati in scena sul palco di InspiringPR, davanti a un pubblico ricco e più volte coinvolto, che ha dimostrato di gradire l’innovativo format di successo adottato anche nelle scorse edizioni, con interventi brevi di 10 minuti e speaker provenienti dai più svariati ambiti della nostra società. Tra di loro, il direttore di Wired Italia Federico Ferrazza, la CEO di Edelman Italia e membro del Board Europeo Fiorella Passoni, il campione di nuoto e recentemente plurimedagliato ai Giochi paralimpici di Tokyo2020 Antonio Fantin, il giornalista di Will Media Francesco Oggiano.