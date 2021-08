Regione, nuove risorse per agricoltori under 40. Finanziamenti per 350 progetti

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo e all’Agricoltura, con delega alla Programmazione Comunitaria, Federico Caner, tre provvedimenti che applicano le modifiche introdotte al PSR 2014-2020 dal recente Regolamento UE 2020/2220, stabilendone l’estensione della durata al 2022.

«Durante questo periodo transitorio, grazie alle risorse assegnate al Veneto, intendiamo varare nel 2021 e nel 2022 una serie di bandi del Programma di Sviluppo Rurale regionale – ha spiegato Caner – per favorire la ripresa delle attività del settore agricolo nell’attuale fase emergenziale. La prima azione riguarda l’integrazione delle risorse dell’ultimo bando a favore dell’insediamento dei giovani agricoltori, con ulteriori 4 milioni di euro, al fine di finanziare tutte le domande ammissibili».

«In seguito all’estensione al 31 dicembre 2022 della durata del PSR 2014-2020 procediamo, altresì, ad aggiornare il piano pluriennale per l’apertura dei bandi regionali – ha continuato l’Assessore -. Questo provvedimento definisce le tempistiche di avvio dei bandi, mettendo gli operatori interessati nelle condizioni di iniziare gli studi, predisporre i progetti, acquisire le autorizzazioni e quanto altro si rende necessario al fine di presentare le domande di sostegno a valere sulle Misure del Programma».

«Infine, sempre nell’ambito del PSR, lo sviluppo locale di tipo partecipativo attuato attraverso i 9 Gruppi di azioni locale – GAL rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo delle nostre zone rurali più fragili – ha concluso Caner -. La recente modifica del PSR prevede, infatti, una dotazione aggiuntiva per la Misura 19 pari a 18,601 milioni di euro. Con il provvedimento varato in Giunta abbiamo definito le modalità attuative per trasferire prontamente tali risorse a favore dei territori interessati.»

L’entusiasmo di Giovani Impresa Coldiretti

«L’integrazione di ulteriori risorse nel Programma di Sviluppo Rurale è una iniezione di energia per l’agricoltura regionale». Alex Vantini, delegato di Giovani Impresa Coldiretti Veneto, commenta così la recente delibera della Regione che andrà a finanziare 350 progetti di futuri agricoltori under 40, ovvero quelle istanze presentate nell’ultimo bando che erano risultate ammissibili. Salgono cosi a 2100 i neo imprenditori agricoli in cinque anni dice Coldiretti Veneto.

«In questo modo, si rinforza l’innovazione, la sostenibilità in agricoltura e, ovviamente, il ricambio generazionale, immettere linfa vitale nell’agricoltura veneta è una scommessa per il futuro e i giovani rappresentano, in questo senso, una garanzia».

Con il varo del nuovo crono programma delle misure del PSR per il biennio 2021 e 2022 – fa notare Coldiretti – si dà certezza agli agricoltori rispetto ai tempi dei bandi, in modo tale da poter programmare al meglio gli investimenti aziendali. Oltre al sostegno degli investimenti con carattere innovativo, si affiancano anche linee di progetto per l’ammodernamento dei sistemi irrigui, in modo tale da poter risparmiare risorsa idrica e per la riduzione delle emissioni in atmosfera con particolare riferimento al comparto zootecnico.