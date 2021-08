Prevedere il pescato del giorno con un algoritmo. Il software di Larin per i pescatori dell'Adriatico

Veneto Agricoltura, l’agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, ha scelto la bellunese Larin Group e il suo team Mostaza per realizzare una nuova piattaforma web che verrà utilizzata dalle marinerie italiane e croate per la pesca di sardine e acciughe nell’Adriatico. Questa attività si inserisce nel progetto europeo Interreg Italia/Croazia denominato “ITACA”.

L’obiettivo di questo progetto è creare una piattaforma in cui ogni marineria possa eseguire delle simulazioni sul pescato e capire quali potranno essere i ricavi dei giorni successivi, basandosi sullo storico e simulazioni economiche. Inoltre, gli utenti potranno tracciare e valutare le dimensioni dei pesci delle varie aree di pesca dell’Adriatico grazie ai dati acquisiti dal sistema Copernicus con una simulazione bio-ecologica. Copernicus è infatti un programma di osservazione satellitare della Terra che ha come principale obiettivo quello di garantire all’Europa un’indipendenza nel rilevamento e nella gestione dei dati sullo stato di salute del pianeta.

Le simulazioni economiche e bio-ecologiche inserite in piattaforma si basano su algoritmi affinati da professori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e di BlueFarm che, grazie alla consultazione delle banche dati messe a disposizione dalle marinerie sugli anni precedenti, hanno potuto mettere a punto questi modelli matematici.

I punti di forza di questa piattaforma saranno l’interfaccia moderna, l’integrazione con modelli matematici per creare le simulazioni dei dati di pesca e la possibilità di utilizzarla da tutti i dispositivi (mobile, tablet e pc).

«Siamo felici di collaborare con un ente importante come Veneto Agricoltura che ha deciso di utilizzare la tecnologia per costruire un mondo più sostenibile e un’economia basata sulle reali necessità», ha detto Marco Da Rin Zanco, CEO di Larin Group e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti. «Accompagnare le aziende nella trasformazione digitale è una sfida che ci rende orgogliosi: il nostro team Mostaza, che sta crescendo sempre di più, ha un ruolo importante in questa partita ed è in grado di assorbire tutte le richieste del mercato, offrendo di volta in volta soluzioni create ad hoc».

Larin è un gruppo di aziende e di brand, associato a UNA (Aziende della Comunicazione Unite) e a Confindustria Belluno Dolomiti, che nasce con lo scopo di aiutare le aziende a competere e crescere tramite il marketing e la tecnologia in questo mondo in rapida evoluzione.

Le aziende che compongono il gruppo sono: Larin Agency (agenzia di sviluppo web e marketing digitale), Polaris (agenzia di comunicazione tradizionale, branding e gestione eventi) e Mostaza (start up che si occupa di sviluppo software e app).