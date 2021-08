«Il Tempo e i giorni», il corto trevigiano nominato agli Independent Short Awards di Los Angeles

Grande soddisfazione per la casa di produzione trevigiana Zeta Group, diretta da Massimo Belluzzo e Luca Pinzi, che è stata svegliata in piena notte dalla notizia che il film cortometraggio Il Tempo e i giorni è stato nominato alla vittoria nella categoria Best Children Short per il premio annuale degli Independent Shorts Awards 2021 di Los Angeles. Il prestigioso concorso americano si svolgerà in autunno ad Hollywood. Il film cortometraggio veneto, prodotto da Zeta Group, è in finale di categoria con altri due cortometraggi, uno tedesco e l’altro statunitense.

Solo pochi giorni fa Zeta Group aveva ricevuto un’altra buona notizia. Il video prodotto per conto di Camera di Commercio Treviso e Belluno Sulle ali della Camera dove il talento è di casa è stato selezionato dalla giuria del Beijing international Ficts Festival organizzato a Pechino dal Beijing Olympic City Development Association.

Sono 76 i film cortometraggi in finale in 45 categorie scelti fra i 4580 iscritti al concorso provenienti da 84 paesi nel mondo.

Il Tempo e i giorni è stato girato a Lio Piccolo, nella laguna veneziana. Della durata 20 minuti, è il primo di una trilogia che parla di infanzia e amicizia, paura e violenza, ricerca della libertà. Un vero canto sulla giovinezza e sull’innocenza che si alterna tra digitale e analogico e dove la pellicola gioca un ruolo di primo piano.

Protagonisti Daniele e Caterina, sospesi tra gli orizzonti della laguna veneziana. Una storia che oltreoceano ha già ricevuto prestigiosi riconoscimenti: miglior cortometraggio indipendente all’Indie Short Fest di Los Angeles, premio alla regia al New York International Film Awards, il Silver Award come Female short (corto al femminile) all’Independent Short Awards di Los Angeles.

Scritto e diretto dalla bellunese Alessia Buiatti, il lavoro cinematografico è prodotto da Zeta Group video&comunicazione, in associazione con Kublai Film, azienda trevigiana da oltre 20 anni impegnata nella produzione di video, dalla documentaristica ai video corporate per le aziende del Nord Est.

Nella foto la regista bellunese Alessia Buiatti e il produttore trevigiano Massimo Belluzzo