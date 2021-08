Ancora grandine sul Veneto, agricoltura in ginocchio

Ancora grandine sulle campagne venete. Il maltempo questa volta si è presentato in maniera repentina con chicchi intensi e di piccole medie dimensioni. Coldiretti Veneto segnala che – dalle prime rilevazioni – le province di Vicenza e Padova come anche il territorio veneziano sono state colpite da un forte nubifragio di breve durata ma con forti raffiche di vento miste a tempesta di ghiaccio. Le colture per ora interessate, e che saranno oggetto di valutazione di eventuali danni nelle prossime ore, sono i vigneti dell’area berica, zona Longare, San Gaetano, Costozza e Laghetto. Nell’Alta Padovana sempre le grandi colture, ortaggi in pieno campo a Piombino, Trebaseleghe, nel comprensorio del Camposampierese, idem sulla Riviera del Brenta (Ve) a Mira, Borbiago e Mestre.

Tecnici ed agricoltori di Coldiretti sono impegnati in queste ore a monitorare l’impatto dell’ennesima sferzata meteorologica e a chiedere il giusto sostegno per chi svolge un’attività come quella agricola così esposta ai cambiamenti climatici che provocano fenomeni estremi e di forte ricaduta sulle produzioni