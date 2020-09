IED si sposta nel campus di H-FARM e avvia nuovi corsi sulla digital transformation

L’Istituto Europeo di Design, realtà internazionale di alta formazione presente in Italia, Spagna e Brasile, e H-FARM, la piattaforma di innovazione, imprenditoria e formazione più importante in Italia, hanno firmato un accordo per mettere a fattor comune competenze distintive e complementari valorizzando i rispettivi punti di forza. La partnership avvia un processo di scambio culturale che consentirà a IED di introdurre contenuti di management e imprenditorialità in ambiente fortemente tecnologico secondo l’interpretazione H-FARM e di riflesso a H-FARM di immettere nei suoi percorsi i metodi propri dei mondi creativi su cui IED ha costruito il suo modello formativo.

Nuovi percorsi formativi

A conferma della volontà di investire in un progetto tanto innovativo, IED ha deciso di lasciare lo storico Palazzo Franchetti e spostare presso il campus H-FARM i corsi ad oggi attivi per avere a disposizione spazi, aule e laboratori più ampi, mantenendo un forte presidio su un territorio strategico e dall’economia propulsiva come il Veneto, convidendo le dinamiche sociali e collaborative tipiche di un campus universitario. Su questi presupposti la collaborazione avvia quindi un concreto processo per la co-creazione di nuovi percorsi formativi, da erogare presso il Campus di H-FARM a Ca’ Tron (TV) o presso le sedi del Network IED, focalizzati su temi quali la digital transformation e i suoi impatti sul fare design, fare innovazione e fare impresa.

Il ceo di IED: «Diamo il via a un’osmosi culturale»

«La storia di successo di IED è accomunata a quella di H-FARM da una mission formativa multidisciplinare, centrata su creatività e innovazione e orientata al mondo del progetto e delle professioni – dichiara Massimo Rosi, Amministratore Delegato IED S.p.A. – Oggi IED continua ad investire in formazione arricchendo il proprio ecosistema con un partner giovane, culturalmente e didatticamente recettivo come H-FARM. Siamo entusiasti di poter dare il via a quella che si può definire un’osmosi culturale che rafforzerà nei nostri percorsi formativi il valore della cultura d’impresa così importante per il futuro del Paese».

Il fondatore di H-FARM: «C’è sintonia»

«Siamo veramente felici di questa nuova collaborazione: quando abbiamo conosciuto il team IED, questa primavera, ci siamo subito trovati in sintonia. – Commenta Riccardo Donadon, Fondatore e AD di H-FARM – Loro sono da sempre degli innovatori nel mondo dell’education e il nostro campus è onorato di poter ampliare l’offerta formativa ospitando i loro corsi e i nuovi che progetteremo insieme. Ci sono tantissime complementarietà tra di noi e sono sicuro che questo possa essere l’inizio di un bel percorso».

H-FARM

È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall’innovazione digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l’unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di innovazione in Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano, una a Barcellona, ed è considerata un unicum a livello internazionale.

Istituto Europeo di Design

L’Istituto Europeo di Design nasce nel 1966 da una straordinaria visione di Francesco Morelli. Oggi IED è l’unica Scuola di Alta Formazione in ambito creativo ad aver mantenuto nel tempo una matrice interamente italiana. Ogni anno IED avvia progetti di innovazione in ambito formativo nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione, sviluppando forme di apprendimento e nuovi modelli per interpretare il futuro. Riconosciuto a livello internazionale, IED è un network che si sviluppa in 3 Paesi: in Italia, in Spagna e in Brasile. L’offerta formativa del Gruppo IED comprende corsi Undergraduate, Postgraduate e Corsi di Formazione Continua. IED può contare su una rete di oltre 1.900 docenti, attivi nei rispettivi settori di riferimento, con cui collabora attivamente per assicurare il perfetto svolgimento delle attività di formazione delle sue sedi.