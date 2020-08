Daniele Orsato arbitrerà la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, che si giocherà domenica 23 agosto a Lisbona. L’arbitro, vicentino di Schio, è stato designato dalla Uefa per il prestigioso incarico. Al suo fianco, in campo, avrà gli assistenti Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati e assistente VAR Marco Guida.

Ci sarà quindi un po’ di Italia (e di Veneto) nella finalissima che segnerà l’attesa conclusione del più ambito torneo per club del continente. Un’edizione strana e unica, quella 2019-20, segnata in modo indelebile dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. Tanto potente da fermare per oltre due mesi il mondo del calcio.

Champions League, come vedere la finale

La partita arbitrata da Daniele Orsato è in programma alle ore 21 di domenica e sarà trasmessa in televisione su Sky e in chiaro su Canale 5.

Il torneo, per quanto riguarda le squadre italiane, si è fermato ai quarti di finale, con l’eliminazione dell’Atalanta per mano del PSG, che ha recuperato negli ultimi minuti di gioco un gol di svantaggio e ha segnato il 2-1 nel recupero. Ancora prima, agli ottavi, si è arrestato il percorso della Juventus, a cui non è bastato battere per 2 a 1 il Lione nella partita di ritorno, dopo aver perso per 1 a 0 il match di andata.

Il presidente, il vicepresidente, il comitato nazionale ed il settore tecnico dell’Aia, l’associazione italiana arbitri, hanno espresso «grande soddisfazione per queste designazioni che confermano il livello internazionale della scuola arbitrale italiana».