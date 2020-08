Cantiere in A4: casello Padova Est chiuso tra 18 e 19 agosto

Casello Padova Est sull’autostrada A4 chiuso per lavori: lo annuncia Cav – Concessioni Autostradali Venete, la società concessionaria della tratta autostradale, che ha previsto lavori di manutenzione sullo svincolo, uno dei più trafficati del Veneto. Il tratto sarà quindi chiuso al traffico tra la sera di martedì 18 agosto (dalle ore 21) e la mattina di mercoledì 19 agosto (coon riapertura alle ore 6).

Casello Padova Est, stop alle uscite in direzione Milano

La chiusura interesserà l’uscita Padova Est in carreggiata ovest, ovvero in direzione Milano. I veicoli che vorranno uscire nella città del Saanto saranno deviati verso il casello di Padova Ovest. Durante la chiusura, in caso di rallentamenti ed incolonnamenti, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.