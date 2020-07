Guida locali storici Italia 2020, Veneto (ancora) medaglia d'oro

Il Veneto si riconferma la regione con gli alberghi, i ristoranti, le pasticcerie e i caffè a più alto tasso di storicità. A dirlo è l’edizione 2020 della Guida ai “Locali storici d’Italia”, che consegna ancora una volta alla nostra Regione la medaglia d’oro, con 37 dei 213 luoghi cult recensiti dalla 44^ pubblicazione del volume.

La guida è gratuita e disponibile da lunedì 27 luglio (anche in formato app con geolocalizzazione) in tutti i locali storici veneti. «La guida è un viaggio nel tempo tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese – sottolinea Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia -, un tour tra i pionieri dello stile e del gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia».

I locali storici in Veneto

L’Hotel 12 Apostoli di Verona, ad esempio, vanta tra i suoi frequentatori D’Annunzio, Ezra Pound, la Callas, Fellini, Barbra Streisand e Hemingway, che si dice aver lasciato il cuore al The Gritti Palace di Venezia. Sempre in Laguna, la Pensione Academia ha ospitato invece Marcello Mastroianni, mentre l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, oltre ad aver visto nascere la Mostra del cinema nel 1932, ricorda i soggiorni di Marconi, Mata Hari e Vittorio Emanuele III.

Dickens, Balzac, Wagner, Mann, Proust e Faulkner hanno riposato nelle stanze dell’Hotel Danieli, e Tchaikowsky ha orchestrato nella camera 106 dell’Hotel Londra Palace i primi tre movimenti della Sinfonia n. 4. Dal Caffè Lavena gli hanno fatto eco musicisti contemporanei come Ughi, Rubinstein Rostropovic e Maag, e alla Trattoria da Romano di Burano nei 26 libri delle firme illustri hanno lasciato testimonianze anche Miró, Matisse e de Chirico.

E se è vero che in Veneto il buon bere diventa una religione, non si può non fare tappa al Caffè Dante Bistrot di Verona per rendere omaggio all’Americano e al Gin Tonic, per poi proseguire in direzione Vicenza e assaggiare il Mezzoemezzo della Grapperia Nardini, la birra del primo importatore da Austria e Germania, il Ristorante Birraria Ottone (entrambi a Bassano del Grappa), ma anche l’Amaro ‘900 d’ispirazione austro-ungarica della Liquoreria Carlotto (Valdagno). Si torna a Venezia con il cocktail per festeggiare i 300 anni del Caffè Florian e, chiudendo il cerchio alcolico, per condividere una risata a base di “Gatto”, una variante dell’Americano, al Chat Qui Rit.

Guida locali storici Italia, largo alla mixology

Da quest’anno la guida locali storici Italia, patrocinata dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, lascia spazio alla mixology, l’arte di miscelare i cocktail. Un viaggio dalla Val D’Aosta alla Sicilia per scoprire l’arte di combinare spiriti, liquori e aromi, ricette segrete e antiche tradizioni, ma anche gli arredi e gli ambienti originali di pasticcerie, confetterie, caffè letterari e fiaschetterie di tutto il Paese.

Elenco completo dei Locali storici veneti

Venezia: Ala; Antico Martini; Ausonia & Hungaria; La Calcina; Cavalletto e Doge Orseolo; Chat Qui Rit; Al Colombo; Danieli; Excelsior Venice Lido Resort; Florian; Lavena; Londra Palace; Pensione Accademia; Quattro Fontane; Al Sole-Palazzo Marcello; The Gritti Palace; Vecia Cavàna; Wildner; Da Romano (Burano)

Verona: 12 Apostoli; Antica Bottega del Vino; Arche; Carducci; Due Torri; Caffè Dante Bistrot; Antica Locanda Mincio (Valeggio sul Mincio); Fantoni (Villafranca di Verona)

Vicenza: La Meneghina; Birraria Ottone (Bassano del Grappa); Nardini (Bassano del Grappa); Carlotto (Valdagno)

Belluno: Hotel Alla Posta (Caprile); De La Poste (Cortina d’Ampezzo); Menardi (Cortina d’Ampezzo)

Treviso: Centrale (Asolo), Parco Gambrinus (S. Polo di Piave)

Padova: Pedrocchi

Tra le province, con 19 referenze Venezia si conferma salda al primo posto nella classifica nazionale, seguita nella Regione da Verona (8 locali), con Vicenza (4), Belluno (3), Treviso (2) e Padova (1) a distanza.

Sul fronte nazionale, seguono il Veneto nella classifica la Lombardia (34 locali storici inseriti) e la Toscana (26), con Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18) subito sotto il podio.

Se si desidera che la Guida venga recapitata a domicilio, trattandosi di una piccola Associazione culturale, è richiesto un modesto contributo per le spese di spedizione, pari a 6 euro per ogni Guida richiesta, da inviare con bonifico alle seguenti coordinate IBAN: IT 95 T 02008 09427 000600014351. L’indirizzo di spedizione dovrà poi essere comunicato via email all’indirizzo info@localistorici.it