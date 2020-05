Parrucchieri ed estetiste, riapertura il 18 maggio? Ecco le nuove regole

La data da segnarsi sul calendario è il 18 maggio. Quello è il giorno nel quale puntano a riaprire parrucchieri, barbieri e estetiste del Veneto. Grazie anche alla volontà del Governatore Luca Zaia (che si è espresso a favore della riapertura parrucchieri Veneto) e ha detto chiaramente di essere in trattativa con il Governo per avere spazi di manovra e anticipare la riapertura nazionale, ad ora fissata al primo giorno di giugno. Ma in attesa di raggiungere l’obiettivo, una cosa va chiarita in partenza: niente sarà più come prima. Ci sono già delle ipotesi sul come riapriranno estetiste, parrucchieri, barbieri del Veneto:

taglio e trattamento solo su appuntamento: è essenziale ridurre al minimo le persone presenti in negozio, mantenendo la distanza di sicurezza.

sanificazione estrema e continua di ambienti e strumenti. Un qualcosa che – va ricordato – già si dovrebbe fare. Ora però l’attenzione alla messa in sicurezza sanitaria degli strumenti di lavoro sarà fondamentale.

apertura anche 7 giorni su 7, per spalmare al meglio gli appuntamenti.

orario prolungato a 18 ore, per lo stesso motivo.

distanza di sicurezza di almeno due metri fra le persone (tranne ovviamente chi sta tagliando i capelli, che dovrà indossare mascherina e guanti)

LEGGI: COME STA CALANDO IL CONTAGIO IN VENETO

Riapertura parrucchieri Veneto, cambio quasi totale

Insomma, non si prevede una riapertura parrucchieri Veneto facile: pare di capire infatti che sarà un problema soprattutto per i saloni più piccoli, dove le distanze sono giocoforza più ristrette e, magari, c’è meno personale. Anche perché garantire 7 giorni su 7 di aperture per parrucchieri, barbieri ed estetiste e sì un’occasione, ma costringe anche ad avere abbastanza personale per garantire i turni. Ovviamente sarà una possibilità, non un obbligo: l’obiettivo è quello di garantire, dove possibile, la massima quantità di lavoro. E sempre aspettando i dati sanitari delle due settimane che porteranno al 18 maggio. Dovesse esserci un peggioramento, tutto sfumerà.