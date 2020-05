Allegrini, Marchi, Stein: tre nuovi Cavalieri del lavoro veneti

La regina dell’Amarone Marilisa Allegrini, l’amministratore delegato di Save Enrico Marchi, l’imprenditrice della maglieria di lusso Silvia Stein: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto anche tre veneti tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati sabato 30 maggio in occasione della festa del 2 giugno.

Cavalieri del lavoro veneti: chi sono quelli appena nominati da Mattarella

Marilisa Allegrini

Socio fondatore dell’azienda vitivinicola di famiglia, dal 1980 ne gestisce il marketing. Il suo contributo ha permesso all’etichetta di affermarsi in tutto il mondo e a raggiungere un fatturato che supera i 40 milioni di euro. «La nomina del Presidente della Repubblica a Cavaliere del Lavoro mi rende orgogliosa in quanto donna, imprenditrice del settore del vitivinicolo che ho cercato di valorizzare nei miei viaggi di lavoro nel mondo – afferma la neo insignita -. L’attestazione di cui sono onorata capita in un momento molto difficile per l’economia e la vita del nostro Paese e spero che rappresenti un segnale di speranza e riscatto di cui tutti sentiamo il bisogno».

Enrico Marchi

Presidente e amministratore delegato di Save, società che partecipa numerosi aeroporti italiani ed esteri, ma si concentra principalmente sul Sistema Venezia-Treviso, terzo polo in Italia dopo quelli di Roma e Milano. «La nomina a Cavaliere del Lavoro – dichiara Marchi – è un riconoscimento che mi onora e mi spinge a continuare nel mio impegno nel far crescere il nostro sistema aeroportuale del nordest e il Gruppo Finint, due attività strategiche per i nostri territori, ancor più in un momento così difficile. In una regione dove tante volte prevalgono i campanilismi sono orgoglioso che nel settore aeroportuale siamo riusciti a fare sistema».

Silvia Stein

Presidente del Maglificio Miles di Vicenza, realtà specializzata nella produzione conto terzi per clienti di alta gamma. Una storia nata sul finire degli anni Sessanta, quando il primo incontro con Yves Saint Laurent, che scelse l’azienda per la produzione delle collezioni più esclusive, diede il via a numerose collaborazioni, tra le quali quelle con Valentino, Bottega Veneta, Lanvin, Donna Karan.

L’elenco completo dei nuovi Cavalieri del lavoro

Ecco l’elenco ufficiale diffuso dal Quirinale dei nuovi Cavalieri del lavoro con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza.